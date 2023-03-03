بالوثائق.. المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي يتحصل اليوم على الدكتوراه بالفلسفة وماجستير بالعلوم

تحصل المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2023 على إصدار جديد من شهادتي دكتوراه الفلسفة وماجستير العلوم عن مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية بناء على طلبه من جامعة لندن التي تتبعها المدرسة.

ولجنة من البرلمان البريطاني وبتكليف من الحكومة البريطانية برئاسة اللورد هاري وولف كانت قد أجرت عام 2011 تحقيقًا شاملاً في إدعاءات عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة.

والحكومة البريطانية كانت قد رصدت للجنة ميزانية خاصة.

واللجنة أصدرت بعد البحث والتحقيق تقريرًا ضخما من 188 صفحة بينت من خلاله أن شهادة الدكتوراه الخاصة بسيف الاسلام القذافي صحيحة ولا تشوبها أي شائبة.

وسبق لسيف الاسلام القذافي أن تحصل على درجة (ماجستير EMBA) في إدارة الأعمال من فرع جامعة كاليفورنيا بالعاصمة النمساوية بفيينا.