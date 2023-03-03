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المريمي: مجلسا النواب والدولة يتجهان لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات فقط

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، اتجاه مجلس النواب ومجلس الدولة لتشكيل لجنة للنظر في القوانين الانتخابية.

وأكد المريمي، أن مجلس النواب سيعقد جلسة في الأيام القادمة، لتحديد مدة عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين، وأن المجلسين يتجهان نحو تشكيل حكومة موحدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات فقط، أو لوضع آلية لتسيير العملية الانتخابية إذا تعذّر تشكيل الحكومة الموحدة.

وأشار المريمي إلى أن تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر، يعد دليلاً واضحاً على نية المجلسين في الانطلاق في اتجاه انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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قناة ليبيا الحدث

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