وزير خارجية روسيا : مجموعة الـ”20″ تتحدث عن أوكرانيا وتتجاهل الأوضاع في ليبيا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتقائية دول مجموعة العشرين في معالجة القضايا الدولية، حيث لم تذكر منذ تأسيسها الوضع في ليبيا ودولا أخرى، على عكس حديثها الآن عن أوكرانيا.

وأوضح لافروف في كلمته بأ«منتدى ريسينا للحوار» في نيودلهي الهندية، اليوم الجمعة، أن مجموعة العشرين تجاهلت الأوضاع في العراق وليبيا ويوغوسلافيا وأفغانستان، لكن الآن بعد أن بدأت روسيا في الدفاع عن نفسها، فإنها اختارت الحديث فقط عن أوكرانيا، ووصف ذلك بـ«المخجل» كما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية.

وحسب كبير الدبلوماسيين الروس فقد أبلغه ممثلون عن إندونيسيا والهند بعدما سألهم عما إذا كانت مجموعة العشرين قد تطرقت في التصريحات النهائية للأوضاع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا، مضيفا: «لم يذكر أحد حتى ما كان يحدث، كانت مجموعة العشرين تتحدث عن الموضوعات المالية والاقتصادية، والتي جرى إنشاؤها من أجلها».