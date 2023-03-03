ضبط شخص متلبسا بسرقة أسلاك كهربائية في السواني

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن ضبط شخص متلبسا بسرقة أسلاك داخل محطة كهرباء فرعية بمفترق السواني في منطقة الجفارة جنوب غرب طرابلس.

وأوضحت الشركة أن المتهم جرى القبض عليه من قبل دوريات تابعة فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الجفارة، التي توجهت إلى “محطة 30 ك.ف بمفترق السواني” بعد ورود معلومات لأعضاء التحري بالفرع عن وجود أشخاص يقومون بسرقة المحطة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن المتهم جرى القبض عليه داخل المحطة متلبساً وهو يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية وبحوزته معدات لقطع الأسلاك؛ ما تسبب في إتلاف محتويات المحطة وحدوث أضرار مادية.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى الجهات الاختصاص.