معزب: تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري عملية عبثية لسد الطريق أمام مبادرة باتيلي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن الدعوة لجلسة طارئة للتصويت على التعديل الثالث عشر سبق وأن طرح في ثلاث جلسات متتالية ولم يلقَ أي قبول.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “لم تحصل جلسة الخميس على النصاب القانوني اللازم لها وجرى طرح التعديل الدستوري على التصويت، مما يعني أنها عملية عبثية والمقصود منها سد الطريق أمام مبادرة المبعوث الأممي”.

ورأى أن ما حدث في الجلسة يدعم بيان مجلس النواب الذي لم يرحب بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

