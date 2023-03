آخرها في تونس.. ماراثون من اللقاءات لـ”توحيد المركزي”، ولا نتائج تذكر

تواصل إدارات المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي عقد اجتماعات منفصلة في تونس لمناقشة جهود توحيد المصرف المركزي.

واتفق فرعا المصرف في اجتماعهما المنعقد في تونس، على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة داخل مقرات المصرف المركزي في ليبيا.

مشاورات لأكثر من عام

ومضى عام، على إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك خلال لقاء مع نائبه “علي الحبري” الذي كان يترأس المركزي في بنغازي في نهاية يناير 2022.

وتضمن الاتفاق حينها العمل على مسارات عمل وفرق فنية تعنى بتنفيذ عملية توحيد المصرف، وفق خارطة الطريق المقترحة من شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إن عملية توحيد المصرف ستستغرق 6 أشهر منذ بدئها، وذلك في تصريحات لوكالة بلومبرغ في ديسمبر 2021.

وتأتي مشاورات توحيد المركزي في ظل إقالة مجلس النواب “علي الحبري” من منصب محافظ المصرف المركزي المكلف في بنغازي، وتكليف إدارة جديدة برئاسة “مرعي البرعصي” خلفا له.

4 مراحل لتوحيد المركزي

وضمن إجراءات عملية التوحيد، أعلن المركزي توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة، لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وستأتي التوحيد، ضمن 4 مراحل، ينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وتعتمد عملية التوحيد على الخطة التي اقترحتها شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت” التي انتهت من عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.

يذكر أن شركة “ديلويت” العالمية المتخصصة في التدقيق المالي، قد عملت على مدى عامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.

