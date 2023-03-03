وزير الخارجية الروسي: مجموعة الـ 20 لم تناقش الوضع في ليبيا منذ تأسيسها

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دول مجموعة الـ20، بعدم الحيادية في معالجة القضايا الدولية، حيث أنها لم تذكر منذ تأسيسها الوضع في ليبيا ودول أخرى على عكس حديثها الآن عن أوكرانيا.

جاء هذا خلال كلمة لافروف، خلال منتدى ريسينا للحوار في نيودلهي، اليوم الجمعة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن مجموعة العشرين تجاهلت الأوضاع في العراق وليبيا ويوغوسلافيا وأفغانستان، لكن الآن بعد أن بدأت روسيا في الدفاع عن نفسها، فإنها اختارت الحديث فقط عن أوكرانيا، ووصف ذلك بالمخجل كما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

وذكر أن ممثلون عن إندونيسيا والهند أبلغوه بعدما سألهم عما إذا كانت مجموعة العشرين قد تطرقت في التصريحات النهائية للأوضاع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا، مضيفا: «لم يذكر أحد حتى ما كان يحدث، كانت مجموعة العشرين تتحدث عن الموضوعات المالية والاقتصادية، والتي جرى إنشاؤها من أجلها.

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