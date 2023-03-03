البحث الجنائي يقبض على 6 من مروجي المخدرات الفارين من منطقة بوهديمة

أطلق جهاز البحث الجنائي خطة أمنية استهدفت ضبط المجرمين الهاربين من الحملة الأمنية الأخيرة التي أطلقها الجيش والشرطة لضبط الأمن في مدينة بنغازي.

حيث قامت لجنة القبض بإدارة التحقيق بجهاز البحث الجنائي من القبض على ستة أشخاص ليبيين وتشادين كانوا يديرون أحد مواقع بيع المخدرات والخمور في منطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

وجاءت عملية القبض بعد التحصل على معلومات مصدرية تفيد باختباء مجموعة من المطلوبين في أحد المنازل في منطقة الصابري، وأكد التشاديين المقبوض عليهما خلال اعترافاتهم أنهما كانا يحملان سلاح ناري نوع ” كلاشنكوف ” كانوا يستلمونه من صاحب ” الكشك ” تاجر المخدرات أثناء دوامهم.