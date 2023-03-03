بريطانيا: ندعم مقترح باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا

العنوان-طرابلس

أكدت بريطانيا، اليوم الجمعة، دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لدعوة الأطراف الليبية المعنية للاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت سفارة بريطانيا لدى ليبيا في تغريدة لها، إن “الليبيين يستحقون اليقين والإيمان بمؤسساتهم”.

وحضت بريطانيا قادة ليبيا على احترام الضرورة إلى التسوية، والاتفاق على شروط الانتخابات واحترام نتائجها.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال إحاطته إلى مجلس الأمن، الإثنين الماضي، عن خطته الرامية إلى دفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023.

وتهدف الخطة إلى تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.