بريطانيا تعلق على مبادرة باتيلي وتوجه رسالة للاطراف الليبية

أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الجمعة دعمها لخطة المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باثيلي لدعوة الأطراف المعنية الليبية للاتفاق على خطوات تالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة .

وفي وقت سابق، اقترح باثيلي، تشكيل لجنة فنيّة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أنه يجب أن يتفق الجميع على شروط الانتخابات واحترام النتائج.