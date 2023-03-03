حول واقعة البث المخل بالآداب..الصغير للطشاني: كان عليك أن تستقيلي من فشلك

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وجه وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير رسالة إلى مديرة قناة الوطنية عوطاف الطشاني حول واقعة البث المخل بالآداب.

وقال الصغير :”بالأمس أصدرت تعليماتها بالتحقيق في واقعة البث المخل بالآداب ، واليوم تخرج بتصريح متلفز لتقول إنها هي المسؤولة الأولى وأنه لا مبرر لهكذا خطاء”.

وتابع الدبلوماسي الليبي :”هل انتهت التحقيقات وأثبتت أنها هي المخطئة؟؟ أم أن تعليمات التحقيق كانت محاولة لاحتواء الفضيحة وعندما لم تجدي سارعت باعتذار سطحي؟؟”.

وأضاف الصغير :”في رسالتها التي طلبت فيها التحقيق ختمتها بضرورة محاسبة المخطئين وإحالتهم لمجالس التأديب واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم واليوم بعد إقرارها بأنها هي المسؤولة وأن لا مبرر لهكذا أخطاء فلماذا لا تطبق على نفسها تعليماتها وتكون لديها مصداقية مع نفسها ووظيفتها وتستقيل من فشلها”.

وتسبب ظهور فيلم كرتون للأطفال على قناة ليبيا الوطنية، بحالة غضب وسخط كبير، حيث صب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على إدارة القناة، لما تضمنه من مشاهد لقبلات بين فتاة وشاب، بينما اكتفت إدارة القناة بفتح تحقيق.

وشن الناشطون هجومًا عنيفًا على القناة معتبرين أن بث الفيلم دليل على الانحطاط الأخلاقي وتشجيع للأطفال على الممارسات الجنسية.