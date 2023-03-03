لهذا السبب .. حفتر يرسل رئيس أركان القوات الجوية مبعوثًا إلى السنغال

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة بأن المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» أرسل رئيس أركان القوات الجوية بالكرامة الفريق محمد المنفور مبعوثًا شخصيًا منه إلى رئيس السنغال ماكي سال.

وأشارت المصادر الى أن الهدف من الزيارة لإقناع الرئيس السنغالي بالضغط على المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باثيلي للعدول عن خطته بخصوص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب ليبيا برس .

وقالت المصادر أن حفتر رفض مبادرة باثيلي بعد ضمانه أن المشري سيُمرر شرط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وفي السياق، رفضت إحدى الدول الداعمة لحفتر أيضًا مبادرة باثيلي ولذلك لايؤيدها الأول ويسعى لعدم نجاحها.