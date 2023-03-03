مهنى: تشكيل لجنة خبراء لصياغة قانون التخلص من النفايات الطبية

اختتمت بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي أمس الخميس ورشة العمل التي نظمتها لجنة الصحة والبيئة بالمجلس تحت عنوان ” إعداد قانون النفايات الصحية “، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” الهادي الصغير ” .

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس ” نصرالدين مهنى” إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء على مستوى ليبيا من أجل صياغة لقانون التخلص من النفايات الطبية الذي سيترجم إلى لوائح تنفيذية تشمل عمليات الفرز والتجميع والنقل والمعاملة النهائية لهذه المخلفات.

وأكد ” مهنى ” أن لجنة الصحة والبيئة اجتمعت على مدار عام ونصف مع المؤسسات ذات الصلة من الأجهزة البيئية والجامعات وجميع المؤسسات ذات العلاقة، وانتهت هذه الجهود إلى مشروع قانون تمت مناقشته مع الخبراء خلال هذه الورشة على مدار يومين متتاليين للوصول إلى صيغة نهائية للقانون والذي سيعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره .

وحضر اختتام الورشة عضو لجنة الصحة بالمجلس ورئيس اللجنة التحضيرية لورشة العمل ” أسماء الخوجة ” ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية ” رمضان شمبش ” وعضو مجلس النواب ” زايد هدية ” ورئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” وعدد من الخُبراء والمختصين في مجال الصحة والبيئة من كافة أنحاء ليبيا.