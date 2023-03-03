جنائي بنغازي يضبط كمية من الخمور والـ”سبيرتو” في شقة هارب من بوهديمة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط 200 قنينة سعة نصف لتر مملوئة بالخمور المحلية ويضبط كمية من مادة الكحول الطبي (سبيرتو) داخل شقة مطلة على الشارع بمنطقة بوهديمة.

وأضافت المديرية أنه عقب ورود معلومات عن إحدى الشقق المُطلة على الطريق العام تخص أحد مروجي الخمور المطلوبين وهارب من منطقة بوهديمة تفيد المعلومات بتواجد كمية من الخمور المحلية بهذه الشقة.

وأكدت المديرية أن رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بانتقال أعضاء التحريات والتأكيد على المعلومات الواردة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه عقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة وتم دخولهم إلى الشقة وتم العثور على عدد 200 قنينة سعة نصف لتر مملوئة بالخمور محلية الصنع وكذلك تم العثور على كمية من الكحول الطبي (السبيرتو) المستخدم في تصنيع الخمور وتم ضبط الكمية كاملةً والعرض على النيابة العامة.