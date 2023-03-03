تفاصيل القبض على أخطر معتادي الإجرام بمدينة سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة بإسناد فرقة العمليات الخاصة التابعة للجيش الوطني من ضبط متهم يمتهن السطو المسلح والسرقة بالاكراه ومطلوب في العديد من القضايا .

ويأتي ذلك في إطار العمل وفق الخطة الأمنية لضبط المجرمين وذوي السوابق وبتاريخ 2022023 .

ومن خلال التحري والبحت أتضح بأن أحد المطلوبين على عدة قضايا يُدعى ا ع س يتردد على محل تجاري بمنطقة المهديه وهذا المطلوب يمتهن السطو المسلح والسرقة بالاكراه .

وتم تشكيل فريق عمل مع فرقة العمليات الخاصه التابعة للجيش الوطني لضبط هذا الشخص وأثناء ضبطه قاومهم وحاول الهروب وتم التعامل معه بكل مهنية والسيطرة على الموقف وضبطه كونه مطلوب في الوقائع التاليه//

1 /- محضر بمركز المدينة بتاريخ 2242017 السرقة بالاكراه سيارة نوع هونداي فيرنا لونها ابيض موديل 2010 حصلت بدائري الجديد

2-/محضر بمركز المدينة بتاريخ 1832022 السرقة بالاكراه سيارة نوع هونداي فيرنا لونها ابيض بمنطقة المهديه

3-/ محضر بمركز المدينة بتاريخ 1292022 الاعتداء بالضرب والتهديد شخص بالقتل حصلت بمنطقة المهديه

4/ محضر بمركز المدينة بتاريخ 1362018 سرقة منزل بمنطقة المهديه منزل شخص سوري

5/ محضر بمركز شرطة المدينة- بتاريخ 1912023 سرقة محل مواد كهربائية هو وثلاثة أشخاص بمنطقة سكره

6محضر بمركز المدينة بتاريخ 1292022 سرقة كمبيو سيارة من ورشة بمنطقة المهديه

7محضر بمركز المدينة بتاريخ 2582022 تزوير توكيل خاص بالتصرف والبيع واستكمال الإجراءات في شركة وانه ينوب عنها

8محضر بمركز المدينة بتاريخ 2532017 التعدي بالضرب على زوجته

9 محضر بمركز المدينة بتاريخ 2022023 اتناء ضبطه وجد بجيب بنطلونه قطعت مخدر حشيش وبافره

10 وجد ايضا عليه محضر بمركز شرطة الجديد سرقة سيارة نوع هونداي فيرنا سنة 2016

11 وجد عليه محضر بمركز شرطة الجديد سرقة سيارة نوع داو ليبو من أمام منزل بمنطقة الجديد سنة 2017

12 / وجد عليه محضر بمركز شرطة سمنو سرقة سيارة نوع تايوتا هايلوكس من أمام مسجد اتناء صلاة التراويح بمنطقة سمنو سنة 2016

وتم التحقيق معه في جميع هده الوقائع الاسم / ا ع س م / مواليد/ 1995م / الإقامة/ سبها المهديه/ المهنة/ موظف/ ليبي // واعترف بما نسب اليه وباستيفاء التحقيق معه

واتخدت الإجراءات القانونية اللازمه وأُحيل إلى النيابة العامة للتصرف.