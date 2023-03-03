حمزة يُطالب بفتح تحقيق شامل في الاتهامات الخطيرة للمشري لبن قدارة

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق شامل في اتهامات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وقال حمزة أنه يجب التحقيق في علاقة بن قدارة بالإمارات وامتلاكه جنسيتها والعقود الممنوحة للشركات الإماراتية.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اتهامات المشري تمثل خطورة بالغة تُهدد الدولة الليبية ومصالحها الاقتصادية الوطنية.

وتابع حمزة قائلًا : أن حديث المشري يأتي ضمن سلسلة من المعلومات والتقارير التي تتداول عن الصفقة التي أتت ببن قدارة إلى رئاسة المؤسسة.

وأشار حمزة الى أن هناك معلومات أخرى تتداول عن حجم الدور الإماراتي المتصاعد داخل الوطنية للنفط من بينها شركة ليركو الاماراتية المملوك نصفها لمجموعة الغرير الإماراتية والقيمة الضخمة في تصفية عقد الشراكة مع الشركة الليبية الإماراتية للإستثمار.

وقال حمزة أنه على بن قدارة إذ ما كان صادقًا التوجه للقضاء بدلاً من الاستخفاف بالشعب الليبي ببيانات أخر الليل.