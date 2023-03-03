بنغازي .. تفاصيل القبض على نساء من جنسيات أفريقية بمنطقة الماجوري

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة البركة بالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية من القاء القبض على نساء من جنسيات أفريقية لايحملن اي مستندات او اثبات شخصية داخل منزل بمنطقة الماجوري.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وضبط العمالة الوافدة الذين دخلو البلاد بطريقة غير شرعية .

وعُقب ورود معلومات لمركز شرطة البركة عن منزل بمنطقة الماجوري وبه نساء من جنسيات أفريقية ولايحملن اي مستندات او جوازات سفر ودخلو البلاد بطريقة غير شرعية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العقيد طارق نجم تعليماته بالإنتقال وضبط كل من في المنزل وبالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية بإمرة الرائد فوزية الحسناوي تم الإنتقال ودخول المنزل بمنطقة الماجوري وتم ضبط عدد ستة من النساء لايحملن اي اثبات هوية.

وتم الإنتقال وإيداعهن بالحجز القانوني لوحدة الشرطة النسائية .