العثور على دانات آر بي جي ومضادات طيران بمكب للقمامة بإحدى ضواحي بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة سيدي خليفة من العثور على دانات آر بي جي وذخيرة مضادة للطيران بمكب للقمامة بمنطقة الضبعي.

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة العقيد عامر الدرسي لضبط الشارع العام في نطاق إختصاصه وتكون الخطة بتحوال أعضاء التحريات داخل الإختصاص وأثناء تجوالهم تم مشاهدة ذخائر ودانات إر. بي. جي متروكة بمكب للقمامة وعدد الإطلاقات 66 إطلاقة مضادة للطيران نوع 14.5 وعدد13 إطلاقة مضادة للطياران نوع 23 وعدد 5 سيور جديدة لأسلحة نارية مختلفة وعدد 4 دانات آر.بي.جي.

وتم تحريز كافة المضبوطات وتسليمها إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم المتفجرات.