الكشف عن حقيقة إيقاف الوزير عماد الطرابلسي بمطار باريس بحوزته مبلغ مالي كبير

نفى مكتب وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي إيقاف الوزير في مطار باريس من السلطات الفرنسية بسبب اصطحابه لمبلغ مالي كبير حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية ليبية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلام محلية أن السلطات الجمركية بمطار شارل ديغول “باريس”، ضبطت مبالغ مالية كبيرة بحوزة وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، اليوم الجمعة.

وأضاف مكتب وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، في تصريح للحدث أن الطرابلسي كان في زيارة سريعة لباريس ودخلها وفق الإجراءات القانونية المخولة لذلك، وأن الزيارة قد أجريت وقد غادر الأراضي الفرنسية.