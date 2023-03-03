ما حقيقة التحقيق مع الطرابلسي ليومين في باريس

كشفت مصادر فرنسية أن وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي سيمثل خلال اليومين المقبلين أمام قاضٍ فرنسي للتثبت في مصدر الأموال التي صودرت عنده اليوم في مطار شارل ديغول بباريس.

في جانب آخر قالت وسائل أعلام غربية إن المبلغ الذي دخل به إلى فرنسا مخالف للإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات وهو ما فرض استدعاءه للتحقيق بعد التثبت من مقر إقامته.

يذكر أن السلطات الجمركية بمطار شارل ديغول “باريس”، ضبطت مبلغا ماليا كبيرا (مليون يورو) بحوزة وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، اليوم الجمعة.

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