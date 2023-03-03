ضبط أجنبي في حالة سكر بمدينة سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الجمعة عن ضبط شخص نيجيري الجنسية وهو في حالة سكر ظاهر.

وفي إستيقاف مُفاجئ “لمركز شُرطة سبها المدينة في ساعات مُتأخرة من الليل أسفر عن ضبط شخص نيجيري الجنسية وهو في حالة سكر ظاهر حيت كان يمشي بشكل مترنح وذلك يوم السبت الموافق 2522023 وتم ضبطه ونقله الى مركز سبها الطبي وأخد منه عينة دم لمعرفة نسبة الكحول في الدم وعندما رجع الى رشده تم ضبط اقواله الاسم / ج ك س / مواليد/ 1986 نجيريا / المهنة/ عامل يومية/ الإقامة/ سبها المنشية/ الجنسية/ نجيريا / الديانة/ مسيحي .

وباستيفاء التحقيق معه في واقعة شرب الخمر وتم فتح له ايضا محضر هجرة غير شرعية وتم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة.