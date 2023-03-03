القبض على سوداني مخمور متهم بالسرقة بمدينة سبها – تفاصيل

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من القاء القبض على شخص (مخمور) سوداني الجنسية عقب بلاغ سرقة منزل أحد المواطنين .

وبحسب مديرة الامن، أنه بتاريخ يوم 2722023 حضر لمركز شرطة سبها المدينة المواطن / ع ا ب ا / مواليد/ 1983م / الإقامة/ سبها المنشية مخيم الثمانين/ المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ وأبلغ عن تعرض منزله للسرقة مضخة مياة المنزل بمخيم الثمانين المنشية من قبل شخص سوداني الجنسية وهذا الشخص يعمل بورشة سيارات .

وعليه تم الانتقال إلى الورشه وتم ضبطه وأتناء ضبطه أشتم ضابط التحقيق رائحة الخمر تفوح من فمه وتم نقله الى مركز سبها الطبي واخد منه عينة دم لمعرفة نسبة الكحول في الدم وعندما رجع الى رشده تم ضبط قواله الاسم ا ف ع / 1988 م / الإقامة/سبها _ المنشية مخيم الثمانين _ المهنة/ ميكانيكي سيارات/ الجنسية/ السودان/ .

وأعترف بما نسب إليه وافاد انه قام بشرب الخمر في الصباح بمنزله قبل خروجه للعمل بالورشه وتم فتح له محضر مستقل في واقعة شرب الخمر ومحضر اخر في الهجرة الغير شرعية وتم أحالته الى النيابة العامة.