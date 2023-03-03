مدينة بن قردان التونسية تحيي ذكرى دحر الإرهاب

انطلقت مدينة بن قردان التونسية لإحياء الذكرى السابعة لدحر العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم «داعش»، والتذكير بإفشال مخططها في السيطرة على المدينة، على الرغم من عشرات الضحايا التي خلَّفتها المواجهات المسلحة، وإحباط خطة اعتمادها نقطة متقدمة للسيطرة على مناطق الجنوب الشرقي لتونس المتاخمة للحدود التونسية مع ليبيا.

وفي هذا الشأن، أكد أعلية العلاني الخبير التونسي المتخصص في الجماعات المتطرفة على ما سماها «مفصليةَ» هذه العملية الإرهابية في إحباط مخطط إرهابي كبير كان يستهدف تونس، وليس مدينة بن قردان فحسب. واعتبر أن القضاء على المهاجمين، مثَّل «نصراً مهماً على ظاهرة الإرهاب».

يُذكر أن مجموعة من الإرهابيين تسلَّلت، فجر السابع من مارس (آذار) 2016، إلى مدينة بن قردان، وحاولت السيطرة على إحدى الثكنات العسكرية والمقرات الأمنية، بهدف إرساء «إمارة داعشية» في المدينة، وعرفت المنطقة مواجهات مسلحة دامية طوال اليوم الأول والأيام الموالية أسفرت عن دحر الإرهابيين وإفشال مخططهم في السيطرة على المدينة.

ووفق ما قدمته كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع التونسية من معطيات؛ فإن أغلب المسلحين هم مِن أبناء المنطقة، وكان من بينهم كذلك جزائريون وليبيون، وقد بلغ عدد القتلى 55 قتيلاً، منهم 36 مسلحاً و12 من الجيش التونسي والقوات الأمنية، علاوة على 7 مدنيين، بينما بلغ عدد الجرحى 27 فرداً، إضافة إلى اعتقال 7 مسلحين قدموا لاحقاً أمام القضاء المختص بمحاكمة العناصر الإرهابية.