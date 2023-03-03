ضبط سيارات مطلوبة منها سيارة هونداي مسروقة منذ 2022 في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة عن تمكن دوريات قسم شرطة النجدة من ضبط سيارات مسروقة ومطلوبة لمراكز شرطة .

وقامت دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس بتكثيف عمل دورياتها الامنية بمختلف تقاطعات الطرق والشوارع داخل العاصمة طرابلس وفق الحملة الأمنية التي اطلقتها المديرية .

وتمكنت الدوريات المتمركزة بميدان الشهداء من ضبط سيارة مسروقة نوع هونداي تم البلاغ عنها بتاريخ 2022/10/06 لدى الغرفة الرئيسية و تم تسليمها للبحث الجنائي .

بدورها، تمكنت الدوريات المتمركزة بجزيرة المدار من ضبط سيارة أجرة (تاكسي) نوع هونداي كانت مطلوبة لمركز شرطة الغربي بتاريخ 2022/12/16.

وفي السياق، تمكنت الدوريات المتمركزة بجزيرة ابو هريدة من ضبط سيارة نوع هونداي (توسكان) كانت مطلوبة لقسم مرور حي الاندلس بتاريخ 2022/12/18

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقـة العاملة بقسـم شرطـة النجـدة خالد الأجنف.