محاسب و”دليفري” وباعة..جنائي بنغازي يضبط طاقم “كشك” للممنوعات في بوهديمة

أخبارليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن لجنة القبض تمكنت من القبض على طاقم “كشك ” للممنوعات في منطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

وأوضحت الإدارة أنها تمكنت من القبض على (6) أشخاص ليبيين وتشادين كانوا يديرون أحد مواقع بيع المخدرات والمسكرات ” كشك ” بعد ورود معلومات تفيد باختباء مجموعة من المطلوبين في أحد المنازل في منطقة الصابري.

وذكرت إدارة البحث الجنائي أن المطلوبين المقبوض عليهم يعمل اثنان منهم وهم من الجنسية التشادية في شباك أحد الأكشاك المسخرة لبيع الممنوعات في بوهديمة مقابل (100) دينار للوردية الواحدة التي تبلغ مدتها ثماني ساعات.

وأفادت أن التشاديين المقبوض عليهم كانوا وفق اعترافاتهم يحمل كل منهم سلاح ناري نوع “كلاشنكوف”، يستلمونه من صاحب “الكشك” تاجر المخدرات أثناء دوامهم.

وأشارت إلى أن أحد الليبيين المقبوض عليهم فاعترف أن وظيفته تتمثل في نقل الممنوعات من مكان التخزين إلى “الكشك” مقابل (30) دينار للنقلة الواحدة.

وأضافت الإدارة أن ليبي آخر يعمل محاسبا يجمع إيراد بيع الممنوعات نهاية اليوم واثنين ليبيين آخرين كانت وظيفتهم توصيل الممنوعات للزبائن ” ديلفري”.