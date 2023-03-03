الصغير: إقرار مجلس الدولة للتعديل الدستوري ينسف إحاطة باتيلي

العنوان – بنغازي

علق سفير ليبيا السابق لدى دولة السنغال حسن الصغير على تصويت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”إقرار مجلس الدولة للتعديل الدستوري ينسف إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي”.

وأضاف السفير السابق :”الموافقة تنسف مصداقية ما قاله باتيلي في جلسة مجلس الأمن حيث ادعى بعدم قبول مجلس الدولة للتعديل وكذلك يجعل مبادرته غير ذات محل”.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الخميس، التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح مكتب الإعلام أنه خلال جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تم التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.