وليامز: البديل في ليبيا هو العودة إلى المحاصصة وتشكيل حكومة بشخصيات مستقطبة

قالت المستشارة الخاصّة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيـا ستيفاني وليامز،: أحذر من أن البديل في ليبيا سيكون العودة إلى المحاصصة وتشكيل حكومة أكبر من اللازم بمشاركة شخصيات مستقطبة.

وأكدت “وليامز”، خلال ندوة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن العائق الأساسي أمام إتمام العملية الدستورية والانتخابية في ليبيا يتمثل في مؤهلات وشروط المترشحين للرئاسة.

وتابعت قائلة: أدعو للتركيز على هذه النقطة لأنها تشكل لب معضلة الديمقراطية في ليبيا

أشارت إلى أن، هناك حاجة للانخراط في المسارات الأخرى جنبًا إلى جنب مع المسار السياسي، وتحديدًا مخرجات مؤتمر برلين فيما يتعلق بالمسارين الأمني والاقتصادي.

ولفتت إلى أن، أي جسم تنفيذي جديد في حال تشكيله يجب أن يكون تكنوقراطيًا صغيرًا مع مهام محددة.