ليبيا… الواجهة الاقتصادية الرئيسية لإيطاليا في المتوسط

في نهاية عام 2022، بعد فترة وجيزة من فوز حزبها في الانتخابات البرلمانية، تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن “خطة ماتي” الجديدة لأفريقيا، وهي استراتيجية طويلة الأجل للتعاون الوثيق والاحترام بين أوروبا وأفريقيا.

وإنريكو ماتي الرئيس المؤسس لشركة إيني الإيطالية للطاقة متعددة الجنسيات، من عام 1953 حتى وفاته في حادث تحطم طائرة عام 1962. وكان رائدًا في إدارة النفط الذي وضع الأساس لسياسة إيني المتمثلة في الإتاوات السخية وتقاسم الإيرادات للدول الأفريقية المضيفة. .

في رؤية ماتي، النفط ليس فقط مصدر طاقة ولكن أيضًا مادة سياسية هامة. يتذكره العالم بشغف في القارة. في الجزائر العاصمة، تم تخصيص حديقة له في عام 2021، لإحياء ذكرى تلك المبادئ الديمقراطية التي كافح من أجلها بشدة خلال الفاشية. أثبتت هذه الوصفة نجاحها بمرور الوقت وسمحت لشركة النفط الإيطالية العملاقة بالاستمرار في العمل، على سبيل المثال، حتى خلال أحلك لحظات الحروب الأهلية الطويلة في ليبيا.

تأثير الحرب الروسية

أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تسريع تحول إيطاليا إلى الموردين الأفارقة. لقد أيقظ خطر عدم وجود الغاز الطبيعي الروسي السياسيين الإيطاليين على الحقائق الصعبة المتعلقة باعتماد الأمة على واردات الطاقة. بحث روما عن شركاء لتقليل عجز الطاقة يجلب قادتها إلى الجزائر وليبيا ، من بين دول أخرى.

كانت الرحلة الأولى للسيدة ميلوني إلى إفريقيا كرئيسة للوزراء، مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي إلى جانبها، كانت إلى الجزائر. هناك التقت بالرئيس عبد المجيد تبون. بعد أيام قليلة، سافرت إلى ليبيا. كما شارك وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في هذه الحملة هذا العام بزيارات إلى مصر وتونس وليبيا.

توجهت السيدة ميلوني والسيد تاجاني إلى طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. ومع ذلك، تتعرض شرعية إدارته للطعن من قبل حكومة الاستقرار الوطني في سرت بقيادة فتحي باشاغا.

قبل حرب موسكو ، كانت شركة غازبروم الروسية تزود 47 في المائة من تدفق أنابيب الغاز الإيطالي. اليوم، انخفض هذا الرقم إلى حوالي 16 بالمائة. الاستراتيجية تؤتي ثمارها. اليوم ، توفر شركة سوناتراك الجزائرية حوالي 34 بالمائة من احتياجات إيطاليا من الغاز عبر خط أنابيب ترانسميد (المعروف أيضًا باسم خط أنابيب إنريكو ماتي) الذي يعبر تونس ويصل إلى صقلية في مازارا ديل فالو. كانت نسبة الواردات الجزائرية منخفضة إلى 11 في المائة في السنوات الأخيرة.

الأمر مختلف بالنسبة لليبيا، التي تمر إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب GreenStream من مليته إلى جيلا، الذي تم بناؤه قبل 20 عامًا وتملكه إيني وشركة النفط الوطنية الليبية بنسبة 50/50. وقد انخفضت هذه التدفقات من 3.2 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 2.6 مليار متر مكعب في عام 2022. وفي 28 يناير 2023 ، التقى رئيس الوزراء ميلوني والسيد ديسكالزي مع نظيرها الليبي السيد دبيبة والرئيس التنفيذي الجديد لشركة نفط الشمال فرحات بن قدارة .

اتفاقية 8 مليارات دولار

كانت هذه اجتماعات مثمرة. خلال زيارة السيدة ميلوني إلى ليبيا ، وقعت إيني والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير الغاز الطبيعي البحري. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بنقدارة ، إن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 40 عامًا مع ليبيا ستعزز الإنتاج ، بدءًا من عام 2026، بما يصل إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وبموجب الاتفاق، تسترد إيني استثماراتها من خلال الاحتفاظ بنسبة 38 في المائة من الأحجام المستخرجة لمدة 15 عامًا، وبعد ذلك ستنخفض حصة إيني إلى 30 في المائة خلال الـ 25 عامًا المتبقية. يمكن أن يتدفق حوالي ثلث الغاز الذي تحتفظ به إيني إلى خط أنابيب GreenStream تحت سطح البحر. ستشمل الاتفاقية بناء مصنع لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.