خلال فبراير.. “إيريني” ترصد 25 رحلة مشبوهة إلى ليبيا

أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” رصدها 25 رحلة جوية مشبوهة من أصل ألف و131 رحلة قاصدة ليبيا خلال فبراير.

وفي تقريرها الشهري، أوضحت العملية أنها نفذت خلال فبراير 9 زيارات لسفن بحرية من أصل 434 سفينة، وإجراء مكالمات لاسلكية مع 271 سفينة من بين 8 آلاف و647 سفينة مرت في المتوسط نحو ليبيا.

وأضافت العملية أنها تواصل مراقبة 25 مطارا وممرات هبوط و16 ميناء بحريا ونفطيا، وأنها قامت بتفتيش سفينة واحدة من أصل 78 سفينة.

وأشارت العملية إلى تقديم 41 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، تحمل معلومات لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب البلاد وشرقها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق عملية إيريني في 31 مارس 2020 بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وبمساهمة 24 دولة من الاتحاد الأوروبي، وهي عملية عسكرية تندرج تحت مظلة “سياسة الأمن والدفاع المشتركة”، خلفا لعملية صوفيا.

وبحسب أوروبا، تهدف “إيريني” إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 2292 لعام 2016 بهذا الخصوص، إضافة إلى التصدي لشبكات تهريب البشر والنفط الليبي، والقيام بمهام التدريب لخفر السواحل والبحرية الليبية.

المصدر: العملية البحرية الأوروبية “إيريني” + ليبيا الأحرار

