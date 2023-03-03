القائم بأعمال السفير الفلسطيني في ليبيا: لا علاقة لإسرائيل بزيارة “العابد” لرام الله

أكد القائم بأعمال السفير الفلسطيني في ليبيا محمد رحال، أن زيارة وزير العمل بحكومة الوحدة علي العابد، إلى فلسطين مؤخراً، تم بتنسيق مع السلطات الفلسطينية ولا علاقة لإسرائيل بهذه الزيارة.

وقال رحال في تصريحات صحفية: وجهت دعوة لوزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا لزيارة رام الله تنفيذا للاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي، وزار الأراضي الفلسطينية والتقى نظيره هناك.

وأضاف: الوزير علي العابد دخل عبر السلطات الفلسطينية فقط، ولا علاقة للحكومة الإسرائيلية بهذه الزيارات أو الإجراءات التي تخص السلطات الفلسطينية.

وأشار إلى أن وزير العمل والتأهيل زار المسجد الأقصى بصفته وزيرا مسلما زار مكانا مقدسا لكل المسلمين والعرب في كل مكان وزيارته جزء من عقيدة المسلم.

وذكر أنه تم توقيع 5 مذكرات تفاهم في فبراير 2022 خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى طرابلس، منها اتفاقية تخص العمالة الفلسطينية في ليبيا.

كما جرى التفاهم والاتفاق على أن ترسل ليبيا وفدا من غرفة التجارة لزيارة رام الله والاطلاع على المنتجات الفلسطينية والمصانع الفلسطينية، وجرت زيارة الوفد بالفعل ولقاء الرئيس الفلسطيني.

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ولفت إلى أن الجالية الفلسطينية في ليبيا موجودة منذ 40 عاماً وهي موزعة على كل المناطق الليبية وتقدر بحوالي من 40 إلى 50 ألف فلسطيني.

وأكد أن العلاقات الليبية الفلسطينية تاريخية ودعم ليبيا لفلسطين مستمر، وزيارة عدة وفود لرام الله يحمل دلالات سياسية لكسر الجمود وتأكيد التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.