السني: ليبيا ماضية في طريق استعادة دورها الفاعل إقليمياً ودولياً

أخبارليبيا24

قال مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن ليبيا رغم كل الظروف فهي ماضية في طريق استعادة دورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن ليبيا ليست بمعزل عن الأحداث التي تجري حول العالم، وستستعيد دورها على أساس الندية واحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وتابع مبعوث ليبيا :”نتطلع لدور إيجابي وأكثر فاعلية من المجتمع الدولي وعدم التستر على المعرقلين، أفراداً أو كيانات أو حتى دول”.

وذكر السني :”علينا بناء جسور الثقة والكف عن اجترار جروح الماضي و النظر للأمام وإنهاء الجدل حول السلبيات، وإرساء مبدأ العدالة الانتقالية والمصارحة والاعتذار والتسامح وجبر الضرر”.

وختم تغريدته :”علينا الكشف عن مصير المفقودين وعودة جميع المهجرين والنازحين، والعمل معاً يد بيد من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان”.