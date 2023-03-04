دعم الاستقرار يضبط 3 شاحنات تقوم بتهريب وقود الديزل بشكل يومي

العنوان – نسمة

كشف جهاز دعم الاستقرار أن مكتب نسمة تمكن من ضبط 3 شاحنات تقوم بتهريب وقود الديزل بشكل يومي.

وأوضح الجهاز أنه بعد بالاشتباه فيهم، قام عناصر الجهاز بمراقبة الشاحنات التي تقوم برحلات نقل بشكل يومي من مدينة بني وليد إلى منطقة الشويرف.

وأضاف جهاز دعم الاستقرار أنه عند استيقافهم والتحقيق معهم اعترف سائقو الشاحنات بتهريب ما مجمله 6000 لتر من وقود الديزل يومياً.

وذكر الجهاز أن السائقين أقروا بأنهم يقومون بتعبئته من محطات الوقود بمدينة بني وليد بسعر 30 قرشاً ويقومون ببيعه بسعر دينار واحد لأحد مهربي الوقود بمنطقة الشويرف.

ولفت الجهاز إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة للتصرف.