لجنة الصحة بمجلس النواب الليبي تختتم ورشة عمل ”إعداد قانون النفايات الصحية”

اختتمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة العمل التي نظمتها لجنة الصحة والبيئة بالمجلس تحت عنوان ” إعداد قانون النفايات الصحية ”.

وصرح رئيس لجنة الصحة والبيئة، نصرالدين مهنى، حول الورشة: شكلنا لجنة من الخبراء على مستوى ليبيا من أجل صياغة هذا القانون ( التخلص من النفايات الطبية ) ، والذي يترجم إلى لوائح تنفيذية تشمل عمليات الفرز والتجميع والنقل والمعاملة النهائية لهذه المخلفات.

وأضاف أن لجنة الصحة والبيئة اجتمعت على مدار عام ونصف مع المؤسسات ذات الصلة من الأجهزة البيئية والجامعات وجميع المؤسسات ذات العلاقة وانتهت هذه الجهود إلى مشروع قانون تمت مناقشته مع الخبراء خلال هذه الورشة على مدار يومين متتاليين للوصول إلى صيغة نهائية للقانون والذي سيعرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وحضر اختتام الورشة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير، ورئيس لجنة الصحة والبيئة، نصرالدين مهنى، وعضو لجنة الصحة بالمجلس ورئيس اللجنة التحضيرية لورشة العمل، أسماء الخوجة، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية، رمضان شمبش، وعضو مجلس النواب، زايد هدية، ورئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، وعدد من الخُبراء والمختصين في مجال الصحة والبيئة من كافة أنحاء ليبيا.

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وفي ختام الورشة تم تكريم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور، الهادي الصغير، ورئيس لجنة الصحة والبيئة، نصرالدين مهنى، ورئيس اللجنة التشريعية، رمضان شمبش، ورئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، من قبل اللجنة التحضيرية لورشة العمل، كما تم منح شهادات تقدير للمشاركين في هذه الورشة.