باني: ما حدث في قناة الوطنية حدث عدة مرات في الجماهيرية وهو خطأ غير مقصود

اعتبر عطية باني، مذيع في قناة سلام، أن مشهد الرسوم المتحركة الخادش للحياة، الذي يثته قناة ليبيا الوطنية، خطأ غير مقصود.

وقال باني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن ما حدث في قناة الوطنية حدث من قبل حتى أيام الجماهيرية عدة مرات وبالتالي هو خطأ غير مقصود”.

وأضاف باني:” لا تحملوه أكثر مما ينبغي فشئ مؤسف أن نجد هذا الكم الكبير من المنشورات والتي ربما أغلبها لم تشاهد بث الرسوم في حينها، فقط هي تعيد نشر ما قرأت أو سمعت أو نقل لها تنمر وسب وتشتم”.

وتابع:” من منا بلاخطيئة فأنت ساه وأنا ساه فالنجد العذر لمن يخطئ خاصة عندما يحدث لأول مرة وليس بث مقصود مثلما يحدث في بعض القنوات من بلاوي”، على حد قوله.

وكانت مدير عام قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، أبدت في وقت سابق اعتذارها الشديد للشعب الليبي والأسرة الليبية عن بث مشهد رسوم متحركة قالت إنه يمس بالقيم ويخدش الحياء.

وقالت الطشاني، في تسجيل مصور، إن ما حدث خطأ مهني غير مقصود، مؤكدة تحملها مسؤولياتها كاملة بصفتها المسؤولة الأولى عن القناة، وأكدت الطشاني أنه لا يوجد أي مبرر للوقوع في هذا الخطأ.

وجددت الطشاني التأكيد على التزام قناة الوطنية قناة الوطن قناة الأسرة الليبية محافظة على قيمها وأصالتها وأعراف وتقاليد ليبيا.