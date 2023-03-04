إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية

الوطن| رصد

تمكّن خفر السواحل الإيطالية من إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين، مساء أمس الخميس، أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإيطالية وسط الأمواج العاتية.

وفي بيان أصدره، اليوم الجمعة، أوضح خفر السواحل الإيطالي أنه أنقذ 211 مهاجراً كانوا في عرض البحر المتوسط على بعد 15 ميلاً جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة عملية إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن مركب صيد أبحر وسط أمواج متلاطمة، وتمّ نقل الجميع بأمان إلى لامبيدوزا، ومن ضمنهم شخصٌ يُعتقد بأنه المشرف على تهريب .

ويشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قام عناصر خفر السواحل في إيطاليا بإنقاذ نحو 9 آلاف مهاجر غير شرعي، وقد شهدت روما منذ تسلم جورجيا ميلوني مقاليد السلطة في بلادها ارتفاعا حادا بأعداد المهاجرين الوافدين إلى سواحلها.

وكان 59 مهاجراً غير شرعي قضوا في غرق مركب كان يقلهم الأحد الماضي على مسافة غير بعيدة من مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وأعربت ميلوني عن “بالغ الحزن” إزاء الحادثة وتعهدت بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر، وقالت في بيان: إن “الحكومة ملتزمة بمنع انطلاق رحلات (المهاجرين) ومن ثم مثل هذه المآسي وستواصل ذلك، أولا وقبل كل شيء من خلال المطالبة بأقصى قدر من التعاون من دول الانطلاق (التي يبحر منها المهاجرون) والدول الأصلية (التي ينحدر منها هؤلاء)”.