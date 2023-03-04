أنباء عن توقيف عماد الطرابلسي في باريس لحمله مبلغ مالي كبير دون تصريح

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أوقفت سلطات الجمارك الفرنسية وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بسبب حمله مبلغ مالي كبير دون الحصول على تصريح.

وذكرت مصادر إعلامية أن المبلغ المالي الذي يقارب نصف مليون يورو – حسب المعلومات – تمت مصادرته مبدئيًا كما تم استجواب الطرابلسي على خلفية هذا الأمر.

وأوضحت المصادر أن زيارة وزير الداخلية كانت زيارة خاصة تسوق وسياحة وليست مدرجة ضمن الزيارات الرسمية لدى وزارة الداخلية الفرنسية .

وكشفت المصادر أن الطرابلسي سيستدعى أمام قاضي التحقيق الفرنسي خلال يومين في انتظار تأكيد عنوان إقامته في باريس.