أمن بنغازي: القبض على نساء من جنسيات أفريقية “بدون مستندات” بمنطقة الماجوري

تمكن “مركز شرطة البركة” بالتعاون مع “وحدة الشرطة النسائية “من القبض على نساء من جنسيات أفريقية لايحملن أي مستندات او إثبات شخصية داخل منزل بمنطقة الماجوري..

وتعود بداية الواقعة عُقب ورود معلومات لمركز شرطة البركة عن منزل بمنطقة الماجوري وبه نساء من جنسيات أفريقية ولايحملن أي مستندات أو جوازات سفر ودخلو البلاد بطريقة غير شرعية .

وبالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية تم ضبط كل من في المنزل وعددهم ستة من النساء لايحملن أي اثبات هوية وتم الإنتقال وإيداعهن بالحجز القانوني لوحدة الشرطة النسائية. بحسب بيان لمديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”