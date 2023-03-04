قشوط يعلق على حادثة توقيف الطرابلسي في فرنسا

العنوان – طرابلس

علق الناشط والمدون محمد قشوط على حادثة توقيف وزير داخلية حكومة عبدالحميد الدبيبة – عماد الطرابلسي – في باريس على خلفية محاولته إدخال مبلغ مالي كبير دون تصريح.

وقال قشوط في تغردية عبر حسابه على “تويتر” :”أغلب الموجودين في السلطة الذين وصلوا لها بسجل الإجرامي المليشياوي أو بالمحاصصة القبلية”.

وتابع الناشط والمدون :”هؤلاء يعتقدون أن المنصب والجواز السفر الدبلوماسي يخوله نقل أي قيمة من الأموال و المقتنيات دون أن تتم إيقافه في المطارات”.

وأضاف قشوط :”وهذا ما حصل مع المليشياوي عماد الطرابلسي وزير داخلية حكومة الدبيبة منتهية الولاية”.

وأوضح الناشط :”الطرابلسي أوقف في مطار شارل ديغول بباريس بسبب محاولة إدخال مبلغ 200 ألف يورو ولايزال يواجه التحقيقات وقد يتطور الامر لإحالته للقضاء في حال لم يتم الإفراج عليه”.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت ضبط مبلغ مالي كبير مع وزير داخلية الدبيبة المكلف عماد الطرابلسي أثناء وصوله مطار باريس الجمعة.