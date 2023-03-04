ليبيا الان

باشاغا: الأمم المتحدة لعبت دور في عدم الاعتراف الدولي بحكومتي ومنعي من دخول طرابلس

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا أن حكومته شرعية نالت الثقة من مجلسي النواب والدولة من خلال تصويت علني وموثق يدل على شفافية التصويت ونزاهته.

وقال باشاغا، في مقابلة مع قناة العربية أن حكومة الوحدة منتهية الولاية فقدت شرعيتها بالكامل من الناحية القانونية بعد سحب مجلس النواب الليبي الثقة منها وما يجعلها تستمر في السلطة الاعتراف الدولي بها واستخدام أموال الدولة الليبية لكسب تأييد المجموعات المسلحة لضمان بقائها.

واتهم باشاغا الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس كما انها لعبت دور بعدم الاعتراف بحكومته رغم حصولها على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً، مشيراً الى ان التدخل الدولي سبب مشاكل كبيرة في الدولة الليبية

وأشار باشاغا، إلى قطع أشواط نحو المصالحة الوطنية لإنهاء الخلافات الليبية الداخلية وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والسيادية.

 

Trending

الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023
Trending

بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.. “باتيلي” يطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك