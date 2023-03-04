باشاغا: الأمم المتحدة لعبت دور في عدم الاعتراف الدولي بحكومتي ومنعي من دخول طرابلس

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا أن حكومته شرعية نالت الثقة من مجلسي النواب والدولة من خلال تصويت علني وموثق يدل على شفافية التصويت ونزاهته.

وقال باشاغا، في مقابلة مع قناة العربية أن حكومة الوحدة منتهية الولاية فقدت شرعيتها بالكامل من الناحية القانونية بعد سحب مجلس النواب الليبي الثقة منها وما يجعلها تستمر في السلطة الاعتراف الدولي بها واستخدام أموال الدولة الليبية لكسب تأييد المجموعات المسلحة لضمان بقائها.

واتهم باشاغا الأمم المتحدة بأنها وراء منعه من دخول العاصمة طرابلس كما انها لعبت دور بعدم الاعتراف بحكومته رغم حصولها على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً، مشيراً الى ان التدخل الدولي سبب مشاكل كبيرة في الدولة الليبية

وأشار باشاغا، إلى قطع أشواط نحو المصالحة الوطنية لإنهاء الخلافات الليبية الداخلية وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والسيادية.

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