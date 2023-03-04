“إيريني”: 25 رحلة جوية مشبوهة ضمن عملية حظر الأسلحة على ليبيا الشهر الماضي

الوطن| رصد

قال القائمون على عملية إيريني الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بهدف تنفيذ قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إنهم حققوا في 271 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية، كما نفذوا تسع زيارات على متن سفن بموافقة الربان (من أصل 434).

العملية وفي تقريرها عن شهر فبراير 2023 والذي رصده موقع الوطن، أضافت أنها رصدت أيضا 25 رحلة جوية مشبوهة (من أصل 1131)، وواصلت مراقبة 25 مطاراً وممر هبوط، و16 ميناء ومحطة نفطية، من خلال خلية المعلومات الجنائية الخاصة بها، في حين أنها أصدرت توصية واحدة (من بين 78) بشأن تفتيش سفينة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.