السني: الليبيون تحت رحمة اللاعبين الإقليميين والدوليين بمختلف آرائهم حول ليبيا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” إن الليبيين ما يزالون تحت رحمة اللاعبين الإقليميين والدوليين بمختلف آرائهم حول كيفية التعامل مع الملف الليبي والبلاد ساحة للصراع الدولي.

ولفت ” السني” في مداخلة حوارية له إلى أنه لا يمكن فصل ليبيا عن محيطها الجغرافي السياسي والتحديات الإقليمية التي تحدث في كل مكان، مضيفا أن الفصائل المتناحرة في البلاد أصبحت تمثل مصالح داعميها الأجانب، مما أدى إلى مزيد من الصراع.

وتابع.. “لا توجد مجموعة واحدة لديها القدرة على فرض النظام على البلاد بأكملها، ومن ثم فإن الجمود المستمر منذ فترة طويلة هو سيد الموقف”.

وأشار “السني” إلى إنه كان المفروض دعم حكومة مؤقتة يمكنها تنظيم وإجراء الانتخابات على أساس دستوري مقبول، لكن هذا لم يحدث لأن دولًا أجنبية ذات مصالح متضاربة قد تدخلت في الشأن الليبي.

وأضاف قائلا: “مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إن نجاح خطة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” تتوقف على معايير اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية.