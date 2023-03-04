وليامز: متطلبات الأهليّة لمترشّحي الرّئاسة هي العائق أمام العملية الدستورية في ليبيا

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أكدت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أنّ العائق الأساسي أمام استكمال العملية الدستورية والانتخابية هي المسألة الشائكة المتعلقة بمتطلبات الأهليّة لمترشّحي الرّئاسة.

وأضافت وليامز، أنه في مؤتمر برلين جُلبت الأطراف الإقليمية المتدخّلة وجُلبت جميع المنظّمات الإقليمية، ولا تزال مخرجاته فعّالة على مستوى كبار المسؤولين وعلى مستوى مجموعة العمل الدّولية.

وكشفت أنّ ليبيا تتعرّض لحملة تضليل كبرى، وأنّ هذا ما حدث بملتقى الحوار الذي عقد في تونس وجنيف.

وختمت المستشارة السابقة تصريحها :”وقد ثبت أنّ مواقع الإنترنت قامت بحملة ضدّ ملتقى الحوار الليبي”.