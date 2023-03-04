حبارات: عند لجوء الدول إلى “الدولرة” يعني إشارة واضحة لانهيار عملتها

الوطن|رصد

أكد الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات أنه عند لجوء الدول إلى “الدولرة” يعني إشارة واضحة لانهيار عملتها وارتفاع معدلات التضخملديها.

وقال حبارات في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي حيث 85 ألف ليرةتعادل واحد دولار، تم تسعير السلع الأساسية في لبنان بالدولار وهذا هو مفهوم الدولرة“.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الذي اعتمدته الحكومة منتهية الولاية برئاسة علد الحميد الدبيبة عندما احتسبت إنفاقها العام خلال 2021 بالدولار وأعتبرته الأقل، في حين احتسبت إيراداتها بالدينار وأعتبرتها الأكبر في مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المالية النافذة، يعتبر“دولرة“.