العرفي: إذا تجاهل باتيلي التعديل الدستوري سنحتكم إلى السلاح من جديد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:” إذا حاول عبدالله باتيلي المبعوث الأممي إقصاءنا وتجاهل التعديل الدستوري فسوف نحتكم إلى السلاح من جديد”.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية:” إذا رفضنا مبادرة باتيلي، فماذا سيفعل لنا مجلس الأمن.. هل سيأتوا لنا بالناتو؟”.

وتابع:” إذن فلندخل في حرب مقدسة لئلا يملي علينا أحد سياسات أو شروط للحل، ومجلس الأمن لم يتخذ قرارًا يؤيد مبادرة باتيلي”.

ورحب العرفي، بجهود البعثة شريطة ألا تملي سياسات أو ترسم خريطة وأن تبدأ من حيث انتهى مجلس النواب.

واستطرد:” إذا ضرب باتيلي عرض الحائط بالتعديل الدستوري عرض الحائط فسنكون ضده ولنرى من سيقرر في النهاية، فمجلس النواب قام بإنجاز التعديل الدستوري بالتوافق مع مجلس الدولة وتم نشر التعديل”.

ولفت إلى أن التعديل لا يلبي طموحات الليبيين ولكن يوصلنا إلى عملية الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وشدد على أن مهمة البعثة الأممية هي اختيار لجنة لتشكيل حكومة تنفيذية مصغرة مهمتها الوحيدة هي الإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضح:” لا نمانع وجود مراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية، ونرفض فرض الخطط من قبل البعثة الأممية لأنها تعتبر بعثة للدعم وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة”.