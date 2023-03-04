القطراني يتفقد قافلة تجهيزات طبية خاصة بمدينة المرج

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تفقد نائب رئيس الوزراء علي القطراني، رفقة عضو مجلس النواب بدر النحيب، ورئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء توفيق المسماري ورئيس هيئة السلامة الوطنية، وفريق الهلال الأحمر، القافلة الخاصة بمدينة المرج والتي قامت بتوفيرها غرفة الطوارىء ضمن خططها المُعدة لتوفير احتياجات مدينة المرج.

ووجه القطراني، بضرورة أن تصل هذه القافلة من سيارات إسعاف وشاحنات مُحملة بعدد كبير من التجهيزات والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات، الى مدينة المرج كخطوة أولى قامت بها غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة تعقبها عدة خطوات خدمةً لمدينة المرج وأهلها الكرام .