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أوحيدة: باتيلي يريد أن تبقى ليبيا رهينة المراحل الانتقالية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن التعديل الدستوري الـ 13 يقطع الطريق أمام مبادرة عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا.

وأكد أوحيدة، في تصريحات صحفية، أن باتيلي يريد أن يتحكم في السيادة الوطنية، لتبقى ليبيا رهينة المراحل الانتقالية.

ولفت إلى أن مبادرة باثيلي تأتي في إطار القفز على الحل الليبي- الليبي وتجاوز صلاحيات مجلس النواب.

وأكد أن وضع التشريعات القانونية للعملية الانتخابية من مهام مجلس النواب وحده.

ونوه بأن تصويت المجلس الأعلى للدولة الاستشاري بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 خطوة جيدة.

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أوحيدة المراحل الانتقالية باتيلي رهينة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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