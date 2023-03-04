معهد الولايات المتحدة للسلام: الانتخابات في ليبيا لا تزال بعيدة المنال

الوطن| رصد

اعتبر معهد الولايات المتحدة للسلام التابع للكونجرس الأمريكي أن الانتخابات في ليبيا لا تزال بعيدة المنال، وسط ما وصفه بالمأزق السياسي والعسكري.

المعهد وفي تصريح له رصده موقع الوطن، قال إنه أجرى نقاشاً جمع المبعوث الأممي عبد الله باثيلي والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إضافة إلى دبلوماسي تركي، لبحث الوضع الحالي للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، حيث تمت مناقشة العقبات التي تعترض تطوير عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية، وماذا يُمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لدعم الليبيين في المستقبل.

هذا واعتبر المجتمعون خلال النقاش أن ليبيا يمكنها اتخاذ الخطوة التالية نحو الاستقرار على المدى الطويل من خلال معالجة أزمة الشرعية المؤسسية، وأن القيادة المنتخبة ديمقراطياً هي أفضل طريق للمضي قدماً، كما رأوا أن عدم ثقة الجمهور في هيئات صنع القرار يجعل ليبيا تواجه صراع الثروة النفطية الهائلة وكيفية توزيعها.