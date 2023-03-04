ضبط 200 قنينة خمور محلية وسبيرتو داخل شقة في بوهديمة

الوطن| رصد

تمكن “قسم البحث الجنائي” من ضبط 200 قنينة سعة نصف لتر مملوءة بالخمور المحلية، بالاضافة إلى ضبط كمية من مادة الكحول الطبي (سبيرتو) داخل شقة مطلة على الشارع بمنطقة بوهديمة.

وفي تفاصيل البيان الأمني، وجاء فيه: تنفيذا لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بمحاربة آفة المخدرات والخمور وعقب ورود معلومات عن أحدى الشقق المُطلة على الطريق العام تخص أحد مروجي الخمور المطلوبين وهارب من منطقة بوهديمة وتفيد المعلومات بتواجد كمية من الخمور المحلية بهذه الشقة وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات والتأكيد على المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة وتم دخولهم إلى الشقة وتم العثور على عدد 200 قنينة سعة نصف لتر مملوءة بالخمور محلية الصنع وكذلك تم العثور على كمية من الكحول الطبي (السبيرتو) المستخدم في تصنيع الخمور وتم ضبط الكمية كاملةً والعرض على النيابة العامة.