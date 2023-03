مركز مكافحة الأمراض يسير غرفة طوارئ للجنوب للحد من انتشار الحصبة في المنطقة

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتفعيل غرفة طوارئ للانطلاق نحو الجنوب لتنفيذ الخطة المصغرة للحد من انتشار الحصبة في المنطقة الجنوبية.

وقال المركز في بيان له، إنه عمل على تجهيز الفرق المكونة من مكتب الطوارئ وفريق الرصد والاستجابة السريعة وفريق المطعمين وفريق البحوث والدراسات وفريق التوعية والتثقيف وفريق الإعلام والتوثيق، لافتا إلى أن المنطقة شهدت مؤخرا ظهور عدة حالات لأطفال وبالغين مصابين بالحصبة خصوصا في حيي الطيوري والكرامة بمدينة سبها.

وأضاف المركز أن فريق مكتب الطوارئ وفريق الرصد والاستجابة السريعة عند وصولهم لحي الطيوري والكرامة قام بالكشف على 2300 طفل منهم 312 حالة مشتبه بإصابتها بمرض الحصبة.

كما ذكر المركز إرسال 41 عينة دم للمختبر، مبينا أن النتيجة كانت موجبة لـ 11 طفلا مشتبه بإصابته بالحصبة، ليعتمد الفريق بعدها على العلامات السريرية الخاصة بمرض الحصبة لتشخيص المرض وذلك للحفاظ على الموارد المخبرية، وفق المركز.

وأشار المركز إلى تطعيم 1901 طفل في أحياء الطيوري والكرامة من عمر يوم إلى 6 سنوات ضد مرض الحصبة و الحصبة الألمانية وشلل الأطفال.

وأكد مدير عام المركز أهمية تكثيف الجهود والعمل على تكرار مثل هذه الحملات التي من شأنها رفع مستوى الوعي وزيادة عدد المطعمين للحد من انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق النائية والتي تعاني من نقص الخدمات الصحية، بحسب ما نشره المركز.

ولفت المركز إلى أن الدراسة التي قام بها أثناء هذه الحملة قد أظهرت أن %70 من الحالات المصابة لم يسبق لها أن تلقت لقاح الحصبة فيما سبق.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض

