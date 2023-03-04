أجواء معتدلة نسبيا في أغلب المناطق مع رياح نشطة

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء معتدلة نسبيا في أغلب مناطق ليبيا بينما تبقى الرياح نشطة والحرارة مرتفعة هذا اليوم في الجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين ( 16-22 )م، وتسجل زيادة يوم الإثنين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين ( 18-23)م.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (22- 27)م، ولا تتجاوز (20)م في غدامس والحمادة.

الواحات – السرير -تازريو -الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (30-35)م، وتسجل انخفاضا مساء اليوم.