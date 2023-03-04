أجواء معتدلة نسبيا في أغلب المناطق مع رياح نشطة

الوطن| رصد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء معتدلة نسبيا في أغلب مناطق ليبيا بينما تبقى الرياح نشطة والحرارة مرتفعة هذا اليوم في الجنوب الشرقي.
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين ( 16-22 )م، وتسجل زيادة يوم الإثنين.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين ( 18-23)م.
الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (22- 27)م، ولا تتجاوز (20)م في غدامس والحمادة.
الواحات – السرير -تازريو -الكفرة:
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (30-35)م، وتسجل انخفاضا مساء اليوم.
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